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В Уссурийске самоделкин с помощью малолитражки почистил дворы и дороги

В Уссурийске самоделкин с помощью малолитражки почистил дворы и дороги

Самые нетерпеливые жители Уссурийска, не дожидаясь прихода спецтехники сами необычным образом приступили к расчистке дорог. Например, этот самоделкин смастерил настоящий грейдер из малолитражки Suzuki Jimmy. Ковш опускается и поднимается, как у настоящего трактора. Таким образом, водитель превратил небольшое авто в спецтехнику и почистил уже несколько дворов Уссурийска, сообщает Instagram-канал @vestiprim

Самые нетерпеливые жители Уссурийска, не дожидаясь прихода спецтехники сами необычным образом приступили к расчистке дорог. Например, этот самоделкин смастерил настоящий грейдер из малолитражки Suzuki Jimmy. Ковш опускается и поднимается, как у настоящего трактора. Таким образом, водитель превратил небольшое авто в спецтехнику и почистил уже несколько дворов Уссурийска#грейдер#самоделкин

Публикация от НОВОСТИ ПРИМОРЬЯ, ВЛАДИВОСТОКА (@vestiprim)


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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