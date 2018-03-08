В Уссурийске самоделкин с помощью малолитражки почистил дворы и дороги

Самые нетерпеливые жители Уссурийска, не дожидаясь прихода спецтехники сами необычным образом приступили к расчистке дорог. Например, этот самоделкин смастерил настоящий грейдер из малолитражки Suzuki Jimmy. Ковш опускается и поднимается, как у настоящего трактора. Таким образом, водитель превратил небольшое авто в спецтехнику и почистил уже несколько дворов Уссурийска, сообщает Instagram-канал @vestiprim

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]