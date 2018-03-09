Новости Общество Видео Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 12:50
2 5

На улице Кирова на гололеде массово бьются машины, а в городе «конь не валялся»

Фото: newsbox24.tv

Старая Владивостокская забава штурм ледяной горки на глазах у тех, кому эта горка уже не покорилась. Так, сказать нужно рискнуть, потешить свое самолюбие, смотрите как я могу. Особенно хорошо это делать на моноприводном автомобиле. Результат всегда предсказуем. Вот и 8 марта во Владивостоке на Кирова, 48 Приус пытался, но не смог,сообщает newsbox24.tv.

Далее настала очередь белого универсала. В его случае это напоминало керлинг, где камень бьется об камень и выбивает его из дома.

К слову, как сообщили "Вестям: Приморье" в краевой ГИБДД, 8 марта в разных районах Приморского края произошло 107 дорожно-транспортных происшествий. В столкновениях пострадали 210 автомобилей. Надо учитывать, что не все ДТП зарегистрированы полицией, поскольку некоторые участники происшествий на дорогах предпочитали не регистрировать их в ГИБДД, а решать вопрос самостоятельно. 

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Комментариев: 2

  • NNN / Сегодня, 19:27
    № 2  
     

    Вот и проверка нового мэра настоящим снегом........ НЕ ПРОШЕЛ!

    [ Цитировать ]

  • Андрей / Сегодня, 17:16
    № 1  
     

    Мельдоний, так его эдак.

    [ Цитировать ]

    • Школа телевидения

    Выпускной 2018

    В объективе: дети

    Школьное радио







    Детские Вести