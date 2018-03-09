На улице Кирова на гололеде массово бьются машины, а в городе «конь не валялся»

Старая Владивостокская забава штурм ледяной горки на глазах у тех, кому эта горка уже не покорилась. Так, сказать нужно рискнуть, потешить свое самолюбие, смотрите как я могу. Особенно хорошо это делать на моноприводном автомобиле. Результат всегда предсказуем. Вот и 8 марта во Владивостоке на Кирова, 48 Приус пытался, но не смог,сообщает newsbox24.tv.

Далее настала очередь белого универсала. В его случае это напоминало керлинг, где камень бьется об камень и выбивает его из дома.

К слову, как сообщили "Вестям: Приморье" в краевой ГИБДД, 8 марта в разных районах Приморского края произошло 107 дорожно-транспортных происшествий. В столкновениях пострадали 210 автомобилей. Надо учитывать, что не все ДТП зарегистрированы полицией, поскольку некоторые участники происшествий на дорогах предпочитали не регистрировать их в ГИБДД, а решать вопрос самостоятельно.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]