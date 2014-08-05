Приморские фотохудожники изобразили женщин в разных ракурсах

Выставка «И это все о ней», собравшая работы более 60 фотохудожников Приморья, открылась накануне Международного женского дня во Владивостоке и продолжается до сих пор, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на газету "Коммунар".

«Наша выставка посвящена женщинам Приморья. Экспозицию мы открыли фотографией новорожденной и завершили изображением 100-летней юбилярши. Между этими двумя фотографиями – жизнь простых жительниц края всех возрастов. Мы, в общем-то, не стремились к какому-либо концепту. Просто хотели, чтобы люди увидели героинь фотоснимков и нашли среди работ ту, которая созвучна им», - рассказала председатель Приморского отделения Союза фотохудожников России Елена Мельникова.

Отметим, что выставка «И это все о ней» стала не только возможностью самовыражения для именитых фотографов. Заявить о себе в краевой столице смогли и новички.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]