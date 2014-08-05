Приморские фотохудожники изобразили женщин в разных ракурсах
Выставка «И это все о ней», собравшая работы более 60 фотохудожников Приморья, открылась накануне Международного женского дня во Владивостоке и продолжается до сих пор, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на газету "Коммунар".
«Наша выставка посвящена женщинам Приморья. Экспозицию мы открыли фотографией новорожденной и завершили изображением 100-летней юбилярши. Между этими двумя фотографиями – жизнь простых жительниц края всех возрастов. Мы, в общем-то, не стремились к какому-либо концепту. Просто хотели, чтобы люди увидели героинь фотоснимков и нашли среди работ ту, которая созвучна им», - рассказала председатель Приморского отделения Союза фотохудожников России Елена Мельникова.
Отметим, что выставка «И это все о ней» стала не только возможностью самовыражения для именитых фотографов. Заявить о себе в краевой столице смогли и новички.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
28.02.2018 «Она» - выставка женского образа открылась во Владивостоке
-
25.02.2018 Выставка, посвященная женскому образу, откроется в залах Приморского Союза художников
-
26.09.2017 XX Дальневосточная выставка «Печатный Двор» открылась во Владивостоке
-
16.07.2017 Выставка «Портрет» откроется в залах Приморского Союза художников России
-
14.01.2017 Выставка китайской живописи открылась в залах Приморского краевого отделения Союза художников России
-
05.08.2014 Выставка, посвященная Китайско-Восточной железной дороге и Транссибу, открылась во Владивостоке
Добавить комментарий