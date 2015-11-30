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Дворникам Владивостока отменили выходные

Дворникам Владивостока отменили выходные

Более 150 дорожных рабочих муниципального предприятия "Содержание городских территорий" и дополнительно привлеченных сил заняты в ручной уборке от снега городских тротуаров, лестниц, пешеходных переходов, виадуков и автобусных остановок. Рабочих отозвали с выходных и отменили отдых, сообщает "Вести: Приморье" со сылкой на VLC.ru

В штабе по ликвидации по ликвидации последствий снегопада сообщили, что рабочие убирают снег не только днем, но и ночью. К слову, к уборке снега на подведомственных территориях во Владивостоке также присоединяются организации различных форм собственности. Они убирают снег возле своих магазинов, кафе, ресторанов и предприятий. 

Напомним, на Владивосток в канун Международного женского дня обрушился сильный снегопад, за сутки выпало более 22 миллиметров осадков. С начала снегопада дороги обработаны уже более чем 1300 тоннами пескосолевой смеси и более 550 кубов жидких реагентов. Впрочем, рабочим и спецтехнике помогает яркое солнце, которое быстро топит наледь и снег. Дворникам Владивостока отменили выходные Дворникам Владивостока отменили выходные

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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