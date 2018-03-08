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Сегодня, 14:14
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Красавица из Арсеньева умылась снегом на глазах всего Instagram

Красавица из Арсеньева умылась снегом на глазах всего Instagram

Завораживающее видео появилось в блоге декоратора из Арсеньева Ульяны. Девушка на глазах у всех пользователей сети «нежно» умылась снегом. Сначала они обтерла руки, потом лицо, причем делала это пританцовывая, и с улыбкой на лице, сообщает "Вести: Приморье". 

Накануне Арсеньев, как и другие города Приморья, замело снегом. Любители экстремальных развлечений воспользовались возможностью искупаться в сугробах. В основном «ныряльщики» плюхаясь в снег, быстро убегают в теплое помещение. А героиня этого ролика, судя по всему, не спешила уходить из кадра, получая удовольствие от каждой секунды пребывания в огромном сугробе.

Но все же надо признать, что судя по цвету кожи и пару, который поднимался вокруг модели, девушка принимала снежные ванны после сауны или бани.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • ыдло / Сегодня, 18:04
    № 1  
     

    Нда =)
    Помню, были тренирови по рукопашке на спортивке, на улице проходили. Бывает, кинешь партнёра в мордой в снег, каблуком придавишь, что б прочувствовал - вот это да. Умылся снегом.

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