Красавица из Арсеньева умылась снегом на глазах всего Instagram

Завораживающее видео появилось в блоге декоратора из Арсеньева Ульяны. Девушка на глазах у всех пользователей сети «нежно» умылась снегом. Сначала они обтерла руки, потом лицо, причем делала это пританцовывая, и с улыбкой на лице, сообщает "Вести: Приморье".

Накануне Арсеньев, как и другие города Приморья, замело снегом. Любители экстремальных развлечений воспользовались возможностью искупаться в сугробах. В основном «ныряльщики» плюхаясь в снег, быстро убегают в теплое помещение. А героиня этого ролика, судя по всему, не спешила уходить из кадра, получая удовольствие от каждой секунды пребывания в огромном сугробе.

Но все же надо признать, что судя по цвету кожи и пару, который поднимался вокруг модели, девушка принимала снежные ванны после сауны или бани.

Публикация от Ульяна🌈 (@zimina_9_7) Мар 8, 2018 в 6:41 PST

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]