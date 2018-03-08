Красавица из Арсеньева умылась снегом на глазах всего Instagram
Завораживающее видео появилось в блоге декоратора из Арсеньева Ульяны. Девушка на глазах у всех пользователей сети «нежно» умылась снегом. Сначала они обтерла руки, потом лицо, причем делала это пританцовывая, и с улыбкой на лице, сообщает "Вести: Приморье".
Накануне Арсеньев, как и другие города Приморья, замело снегом. Любители экстремальных развлечений воспользовались возможностью искупаться в сугробах. В основном «ныряльщики» плюхаясь в снег, быстро убегают в теплое помещение. А героиня этого ролика, судя по всему, не спешила уходить из кадра, получая удовольствие от каждой секунды пребывания в огромном сугробе.
Но все же надо признать, что судя по цвету кожи и пару, который поднимался вокруг модели, девушка принимала снежные ванны после сауны или бани.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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