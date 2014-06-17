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10 многодетных семей Уссурийска встретили весну с новыми наделами

10 многодетных семей Уссурийска встретили весну с новыми наделами

В администрации Уссурийска состоялась жеребьевка бесплатных земельных участков для граждан с тремя и более детьми. По ее итогам еще 10 многодетных семей получили свои бесплатные земельные наделы.

Как рассказала главный специалист отдела использования и продажи земельных участков администрации УГО Арина Авхачева,  на жеребьевку пригласили 18 семей, из них только 10 приняли в ней участие. Изначально горожане  подали   в МФЦ документы, согласно которым подтвердили право на получение бесплатной собственности. После того, как документы прошли проверку, данные семьи были включены в специальный реестр на предоставление бесплатного земельного участка. Сегодня в нем числится 1778 многодетных семей.  Из них с учетом нынешней жеребьевки собственные земельные наделы получила 1561 многодетная семья.

В ходе жеребьевки многодетные семьи получили земельные наделы под индивидуальное строительство на улице 8 Марта и в селе Воздвиженка.

Елена и Иван Глушак местоположением участка остались довольны. «Очень хотели, чтобы нам достался участок именно на улице 8 Марта. После оформления всех документов планируем начать  строительство, - рассказал глава семьи. -  На  ближайшее время у нас с женой в планах проехать и  посмотреть границы новой собственности».

Мама троих детей Елена Нагорная пришла на жеребьевку с младшей дочкой Олесей. Сегодня они стали владельцами земельного надела в селе Воздвиженка. «До последнего надеялась, что нам достанется участок на улице 8 Марта, так так это недалеко от квартиры, где мы проживаем, - пояснила Елена Юрьевна. -  Сейчас дождемся папу из командировки, и будем решать, что нам делать с новой собственностью, планировали строиться. Думаю, наши планы не изменятся, так как давно мечтаем о большом доме». 

После процедуры жеребьевки участникам были даны консультации специалистов администрации города по оформлению земли.

Советник главы администрации УГО Сергей Иноземцев поздравил всех с получением земельных участков и отдельно обратился с теплыми словами к присутствующим женщинам. В преддверии наступающего Международного женского дня он пожелал взаимопонимания, успехов и  здоровья.

Отметим, всего в Уссурийске с начала действия закона проведено 74 жеребьевки.   Земля предоставляется в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства в соответствии с законом Приморского края от 8 ноября 2011 года № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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