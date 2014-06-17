10 многодетных семей Уссурийска встретили весну с новыми наделами

В администрации Уссурийска состоялась жеребьевка бесплатных земельных участков для граждан с тремя и более детьми. По ее итогам еще 10 многодетных семей получили свои бесплатные земельные наделы.

Как рассказала главный специалист отдела использования и продажи земельных участков администрации УГО Арина Авхачева, на жеребьевку пригласили 18 семей, из них только 10 приняли в ней участие. Изначально горожане подали в МФЦ документы, согласно которым подтвердили право на получение бесплатной собственности. После того, как документы прошли проверку, данные семьи были включены в специальный реестр на предоставление бесплатного земельного участка. Сегодня в нем числится 1778 многодетных семей. Из них с учетом нынешней жеребьевки собственные земельные наделы получила 1561 многодетная семья.

В ходе жеребьевки многодетные семьи получили земельные наделы под индивидуальное строительство на улице 8 Марта и в селе Воздвиженка.

Елена и Иван Глушак местоположением участка остались довольны. «Очень хотели, чтобы нам достался участок именно на улице 8 Марта. После оформления всех документов планируем начать строительство, - рассказал глава семьи. - На ближайшее время у нас с женой в планах проехать и посмотреть границы новой собственности».

Мама троих детей Елена Нагорная пришла на жеребьевку с младшей дочкой Олесей. Сегодня они стали владельцами земельного надела в селе Воздвиженка. «До последнего надеялась, что нам достанется участок на улице 8 Марта, так так это недалеко от квартиры, где мы проживаем, - пояснила Елена Юрьевна. - Сейчас дождемся папу из командировки, и будем решать, что нам делать с новой собственностью, планировали строиться. Думаю, наши планы не изменятся, так как давно мечтаем о большом доме».

После процедуры жеребьевки участникам были даны консультации специалистов администрации города по оформлению земли.

Советник главы администрации УГО Сергей Иноземцев поздравил всех с получением земельных участков и отдельно обратился с теплыми словами к присутствующим женщинам. В преддверии наступающего Международного женского дня он пожелал взаимопонимания, успехов и здоровья.

Отметим, всего в Уссурийске с начала действия закона проведено 74 жеребьевки. Земля предоставляется в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства в соответствии с законом Приморского края от 8 ноября 2011 года № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]