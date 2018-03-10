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Во Владивостоке лопаты подешевели почти в три раза (видео)

В крупных торговых сетях Владивостока цены на "совковые" лопаты упали в два-три раза, сообщает @vestiprim.  Так в одном из супермаркетов Владивостока цена на "лопату снеговую", российского производства, снижена с 399 рублей до 150. 

В последние дни этот шанцевый инстурмент стал самых ходовым товаром в городе, на который обрушился сильный снегопад. Чувствую ажиотажный спрос, ритейлеры снизили цены, чтобы получить прибыль за счет объема продаж. 

Начиная с четверга, горожане начали потихоньку откапывать свои машины, придомовые территории и лестницы. Чтобы ускорить этот процесс, мэр Владивостока Виталий Веркеенко обратился к жителям города с просьбой помочь в уборке Владивостока.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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