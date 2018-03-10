"Пусть компетентные органы разбираются"- тренер ФК "Оренбург" о матче во Владивостоке

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов после поражения во Владивостоке от «Луча- Энергии» (0:1) в 27-м туре первенства ФНЛ обвинил судейскую бригаду во главе с Артемом Чистяковым в судьбоносных ошибках.

– Офсайд был очевидный, – приводит слова Федотова сайт «Матч ТВ». – Судья находился в правильной позиции, он не мог не видеть, что было «вне игры»… Стоял по самой отсечке. Но вы еще посмотрите, с чего началась быстрая атака хозяев. Мы подавали угловой – там завалили Афонина. Это же пенальти. Но не хочу больше о судьях! А то скажут, что тренер жалуется. Пусть компетентные органы разбираются.

– Приемлемо ли играть в таких условиях, которые были во Владивостоке?

– А что об этом говорить? Говорим, говорим… Да, на поле был лед, местами промерзшее поле. Но перенос нам был невыгоден. Мы же не команда летчиков, чтобы по несколько раз летать во Владивосток.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]