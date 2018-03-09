50 лет назад произошла самая загадочная катастрофа в истории ТОФ

8 марта в истории России не только праздник, но еще и день трагедии. Полвека назад на боевом дежурстве затонула подводная лодка Тихоокеанского флота К 129. Поиски продолжались почти три месяца, но безрезультатно. Одна из версий гласит, что советскую субмарину непреднамеренно протаранила следящая за ней американская атомная подлодка.

Об этой памятной дате расскажем подробно в программе «Вести: Приморье - События недели» со Станиславом Бабко в ближайшее воскресенье, 11 марта, после 9-00 на телеканале "Россия1" и в 13-30 на телеканале "Россия24".

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]