50 лет назад произошла самая загадочная катастрофа в истории ТОФ
8 марта в истории России не только праздник, но еще и день трагедии. Полвека назад на боевом дежурстве затонула подводная лодка Тихоокеанского флота К 129. Поиски продолжались почти три месяца, но безрезультатно. Одна из версий гласит, что советскую субмарину непреднамеренно протаранила следящая за ней американская атомная подлодка.
Об этой памятной дате расскажем подробно в программе «Вести: Приморье - События недели» со Станиславом Бабко в ближайшее воскресенье, 11 марта, после 9-00 на телеканале "Россия1" и в 13-30 на телеканале "Россия24".
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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