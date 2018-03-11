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Вчера, 21:47
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Во Владивостоке легковушка улетела с крутого косогора

Во Владивостоке легковушка улетела с крутого косогора

Вечером 11 марта во Владивостоке возле дома по адресу: Котельникова,16 автомобиль улетел вниз с косогора,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой @Экипажи ДПС. На фото видно, что автомобиль спикировал с крутого склона высотой несколько десятков метров.

О причинах такого головокружительного полета не сообщается.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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