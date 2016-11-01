Синоптики рассказали о рекордных итогах февраля

Приморские синоптики подвели итоги февраля, назвав последний месяц зимы 2018 года сухим и холодным. Впрочем, почти вся зима отличалась дефицитом осадков, сообщает "Вести: Приморье" на сайт "Примпогода".

Средняя месячная температура воздуха в крае составила ?12…?17 °C, в центральных районах местами ?18…?22 °C, на побережье ?7…?11 °C, что на 1–2,5 градуса ниже многолетних значений, на западе Приморья около них. В течение месяца наблюдались колебания температуры воздуха. Первая декада была по температурному режиму близка к многолетним значениям, вторая и третья декады оказались ниже нормы на 1–3,5 градуса. Температура воздуха ночью в первой половине месяца составляла ?22…?27 °C, в центральных районах временами ?30…?35 °C, в прибрежных районах ?12…?17 °C.

Во второй половине месяца температура воздуха на большей территории Приморья повысилась на 3–5 градусов, в центральных районах оставалась низкой (?27…?33 °C) до конца месяца. Днём в первой половине месяца в крае воздух прогревался до ?10…?15 °C, в отдельные дни на северо-востоке лишь до ?18…?20 °C. Во второй половине месяца преобладали максимальные температуры ?3…?8 °C. Оттепели интенсивностью 0…+3 °C наблюдались 9–10, 22 и 28 февраля.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]