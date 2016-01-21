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Во Владивостоке продолжается уборка снега

Во Владивостоке продолжается уборка снега

Фото: Администрация г. Владивостока

После выпадения большого количества осадков 8 марта городские службы Владивостока продолжают уборку снега с дорог и улиц краевого центра.

Так, по итогам дня в воскресенье, 11 марта, с улиц и внутриквартальных проездов вывезено еще 7,4 тысячи кубометров снега. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Особое внимание уделялось расчистке подъездов к учреждениям образования – школам и детским садам Владивостока. Нарастающим итогом с начала снегопада во Владивостоке убрано более 23 тысяч кубометров снега. С такими объемами уже не справляется утвержденная площадка на Выселковой, на текущий момент она полностью забита, оперативный штаб ищет другие варианты для складирования снега, отметили в СГТ. Кстати, временный снежный склад на центральной площади, прозванный горожанами «приморской Фудзиямой», стал популярным местом для прогулок и игр, особенно веселились дети, играя в снежки и катаясь с внушительных горок. Спешили сфотографироваться на фоне снега и иностранные туристы. За ночь снежная гора еще «подрастёт», так как городские службы продолжат уборку и вывоз снега с улиц Владивостока.

Напомним, в канун 8 марта на Владивосток обрушился сильнейший снегопад.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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