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Во Владивостоке перед судом предстанет ранее судимый лже-электрик

Во Владивостоке перед судом предстанет ранее судимый лже-электрик

Во Фрунзенском районе Владивостока завершено расследование уголовного дела, возбужденного  в отношении  местного жителя, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, в полицию обратилась жительница краевого центра с заявлением о том, что она стала жертвой обмана. Женщина рассказала, что злоумышленник постучал в дверь ее квартиры и, представившись электриком, сообщил о необходимости замены электросчетчиков. Под предлогом покупки нового счетчика мужчина завладел деньгами потерпевшей и скрылся. Причиненный ущерб составил  5 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении мошенничества сотрудники уголовного розыска задержали 34-летнего ранее судимого жителя Владивостока. В отношении него возбудили уголовное дело  по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).  

Расследование  завершено. Доказана причастность обвиняемого к совершению преступления.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.  

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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