Рубрика «Мнение»: Что нужно для поступления в Академию русского балета?
Рубрика «Мнение»: Николай Цискаридзе, ректор Академии русского балета им. Вагановой, народный артист России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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