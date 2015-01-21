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В утреннем транспортном коллапсе виноваты сами автомобилисты - штаб (фото, опрос)

В утреннем транспортном коллапсе виноваты сами автомобилисты - штаб (фото, опрос)

Фото: vlc.ru

Некоторые участки городских дорог не удалось расширить и очистить от снега из-за припаркованных автомобилей. Результат безответственности некоторых владельцев транспортных средств – заторы на магистралях, сообщили в штабе по ликвидации последствий снегопада.

Как сообщали ранее "Вести Приморье", утром в понедельник, 12 марта, внушительные автопробки образовались не только на главных магистралях Владивостока, но и там, где обычно свободно можно было проехать. Заторы наблюдались по 12 направлениям.

Тем временем, по данным мэрии Владивостока, снегоуборочная техника работает на дорогах уже пятые сутки, но так и не смогла расширить дороги по Партизанскому проспекту, частично по проспекту 100-летия Владивостока и улице Светланской, Тигровой, Пологой, Луговой, Адмирала Спиридонова, Адмирала Юмашева, Котельникова, Фадеева, Борисенко и других, отметили в МБУ «Содержание городских территорий».

«Водители спецтехники вынуждены были маневрировать между брошенными автомобилями. Такая картина наблюдалась не только в микрорайонах, но и на центральных дорогах. До сих пор владельцы не забрали свои автомобили, чем сделали невозможной уборку на отдельных участках дорог. Даже один припаркованный вдоль дороги автомобиль сужает проезжую часть, что приводит к транспортным заторам, особенно в час пик, – подчеркнула Екатерина Золотоева, заместитель директора МБУ «Содержание городских территорий». – В ночь с 12 на 13 марта уборка дорог будет осуществляться совместно с экипажами ГИБДД и эвакуаторами. Припаркованные вдоль дорог машины будут эвакуировать, а спецтехника зайдёт на очистку».

Напомним, 7-8 марта на Владивосток обрушился сильнейший снегопад. Во Владивостоке выпало 36 мм осадков, что соответствует почти 50 сантиметрам снега.

В чем причина транспортного коллапса 12 марта:

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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