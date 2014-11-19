Гашишное масло изъято у жителя Приморья на станции Ружино

На станции Ружино Приморского края транспортными полицейскими установлен ранее судимый 29-летний житель города Лесозаводска, который подозревается в незаконном хранении наркотических средств. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по ДФО, у гражданина изъято 0,693 грамма гашишного масла.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]