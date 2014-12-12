Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 11:09
  0

Любителям прогулок по льду акваторий Владивостока следует соблюдать осторожность

Любителям прогулок по льду акваторий Владивостока следует соблюдать осторожность

Фото: pixabay.com

Администрация Владивостока и управление по делам ГО и ЧС сообщают: по прогнозу Примгидромета, во вторник, 13 марта, во второй половине дня в Амурском заливе, а также в бухтах Уссурийского залива и пролива Босфор Восточный начнется частичный взлом припайного льда.

В этой связи любителей подледной рыбалки, а также всех жителей и гостей города предупреждают о соблюдении дополнительных мер безопасности. Всегда необходимо учитывать, что толщина льда даже на одном водоеме не везде одинакова. Чрезвычайно опасным и ненадежным является лед под снегом и сугробами. Опасность представляют собой также полыньи, проруби, лунки, трещины, которые покрыты тонким слоем льда.

Управление ГО и ЧС администрации Владивостока настоятельно рекомендует жителям и гостям города при выходе на лед соблюдать все необходимые меры безопасности, а также быть бдительными к окружающим. Любителям зимней рыбалки напоминают также, что выезд на лед автотранспортных средств категорически запрещен.

Номер телефона «Единой дежурной диспетчерской службы города Владивостока» (ЕДДС): 222-23-33.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести