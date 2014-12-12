Любителям прогулок по льду акваторий Владивостока следует соблюдать осторожность

Администрация Владивостока и управление по делам ГО и ЧС сообщают: по прогнозу Примгидромета, во вторник, 13 марта, во второй половине дня в Амурском заливе, а также в бухтах Уссурийского залива и пролива Босфор Восточный начнется частичный взлом припайного льда.

В этой связи любителей подледной рыбалки, а также всех жителей и гостей города предупреждают о соблюдении дополнительных мер безопасности. Всегда необходимо учитывать, что толщина льда даже на одном водоеме не везде одинакова. Чрезвычайно опасным и ненадежным является лед под снегом и сугробами. Опасность представляют собой также полыньи, проруби, лунки, трещины, которые покрыты тонким слоем льда.

Управление ГО и ЧС администрации Владивостока настоятельно рекомендует жителям и гостям города при выходе на лед соблюдать все необходимые меры безопасности, а также быть бдительными к окружающим. Любителям зимней рыбалки напоминают также, что выезд на лед автотранспортных средств категорически запрещен.

Номер телефона «Единой дежурной диспетчерской службы города Владивостока» (ЕДДС): 222-23-33.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]