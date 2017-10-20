«Луч» пообщался с главой региона и новым главным спонсором команды. Некоторые подробности круглого футбольного стола — в репортаже далее.

«Попрошу помедленнее, я записываю»: эта встреча дарит журналистам перлы. Главный с первых минут выдает Андрей Тарасенко.

Андрей Тарасенко, временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края: «Спросить хотел, мы будем «Луч-Энергия» или просто «Луч»?»

Опросу быть, а может, и сразу двум — еще и про новый собственный стадион 20-тысячник вместо арендуемого «Динамо». Строить будут, место пока не выбрали. Но вряд ли в Спортивной Гавани. Очередная «крылатка» — от старого нового главного тренера.

Александр Григорян, главный тренер ФК «Луч»: «В Хабаровске я дважды работал и во второй раз во Владивостоке. Уже поэтому понятно, что половина болельщиков меня считает предателем и там, и здесь. Но у нас всегда есть причины какие-то, как говорится, «бюрократизм у нас от немцев, а лень и рабство — от татар, но любопытно присмотреться, откуда винный перегар».

Григорян признается, в другие клубы его не приглашали. Во Владивосток сам пришел. Однако известно, что новый генеральный спонсор сделал такое предложение. И подарил «тиграм» возможность провести зимой тренировочные сборы.

Максим Насадюк, капитан ФК «Луч»: «У меня хорошее настроение, приехал домой, два месяца не был дома, настроение великолепное. Наконец-то у нас хоть спонсор появился, группа компаний «Аква-ресурсы», хоть какая-то стабильность к нам придет, будем смотреть в будущее с оптимизмом».

Дмитрий Маляка, нападающий ФК «Луч»: «На ДВ приехали, не слишком уж часто мы ели гребешки, но, возможно, будут нас кормить морепродуктами на постоянной основе, впереди матч с «Оренбургом», командой в тройке лидеров».

Биться с клубами уровня «Оренбурга», первый год играющего под этим именем, — вообще-то «Газовиком» — и ясно, кто делал там погоду — для «Луча» нормально. Выигрывать совсем не обязательно. Цели ставят прочно закрепиться в первом дивизионе, создавая плацдарм для выхода в премьер-лигу. Смотрят состав, где от прежнего побеждающего и голодающего лишь четверка, остальные новички.

Александр Григорян, главный тренер ФК «Луч»: «Не смогли заявить корейца, шикарный игрок, ему одному не надо было повторять задание, хотя по-русски не говорит».

И очередной девиз от нового внимательного и самого статусного болельщика «Луча».

Андрей Тарасенко, временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края: «У нас будут только наши, настрой только на наших. Если будут акционеры капиталисты у нас какие-нибудь, может быть, там кто-то будет покупать… сейчас давайте все-таки свое поколение, своих ребят».

Другое дело — китайский рынок, где сумасшедший футбольный бум и такие же деньги. Оживление в зале: хороших приморских игроков можно ведь хорошо продавать китайцам. Но для начала пусть встанет на ноги «Луч». И вернет реноме одного из самых нужных, по крайней мере, своему региону.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]