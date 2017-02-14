«Ростелеком» представил мартовские новинки «Видеопроката»

В марте пользователи услуги «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» смогут посмотреть новинки отечественного и мирового кинематографа в сервисе «Видеопрокат». Как сообщает пресс-служба АО "Ростелеком", клиентам доступны популярные премьеры сезона: «Такой же другой, как и я», «Плюшевый монстр», «Погружение», «Дикарь (Гоген)», «Ледяная стерва», «Джуманджи: Зов джунглей», «Приключения Паддингтона 2», «Побег из Рио», «Форма воды», «Женщины против мужчин: Крымские каникулы», «Хит», «Фрэнк и Лола», «Звёздные войны: Последние джедаи», «Кто наш папа, чувак?», «Темные времена», «9/11», «Спасибо за вашу службу», «Добро пожаловать незнакомец», «Астрал 4: Последний ключ», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Фердинанд», «Стоянка», «Большая игра (2017)», «Свадьба Уайлд», «Ингрид едет на Запад», «Кое-что на день рождения».

В сервисе представлено более 3000 фильмов и сериалов. Сортировка видео и настройки поиска по каталогу помогают быстро найти нужную киноленту.

«Видеопрокат» это:

- доступ к коллекции сериалов и фильмов;

- возможность одним из первых просматривать новинки в форматах 3D и HD;

- еженедельное обновление коллекции фильмов;

- удобная форма оплаты.

Видеотека разбита по тематикам: «Комедии», «Мультфильмы», «Мировая классика» и другое. Это позволяет быстро найти то, что нужно для организации вечернего отдыха с семьей или друзьями.

«Интерактивное телевидение» – это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под каждого пользователя. «Ростелеком» предлагает пользователям более 240 телевизионных каналов цифрового качества, в том числе свыше 85 в HD-формате.

Узнать подробности акции и подключить услуги можно на сайте «Ростелекома» www.rt.ru, обратившись в центры продаж и обслуживания или по номеру 8-800-1000-800 (звонок бесплатный).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]