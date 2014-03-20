На дороги Владивостока вышли дополнительные автобусы

Прошедший 8 марта снегопад не повлиял на выпуск на линию общественного транспорта. Более того, 10 марта в связи с началом учебы у студентов ДВФУ на маршрут № 15 направлено дополнительно три автобуса, еще два — на 63-й маршрут. В понедельник, 12 марта, на дороги Владивостока вышло 587 автобусов, 13 трамваем и 8 троллейбусов, общественный транспорт работает в штатном режиме.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на специалистов мэрии, убрать весь снег сразу — задача непростая. Администрацией Владивостока расставлены главные приоритеты — безопасность людей и бесперебойное движение транспорта. Для обеспечения надлежащих пассажирских перевозок после снегопада водителей частных авто просят соблюдать правила дорожного движения и не парковаться на местах, не предусмотренных для этого.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]