Эпидпорог по ОРВИ превышен в Приморье впервые в этом году

В Приморье впервые в 2018 году заболеваемость гриппом и ОРВИ регистрируется выше уровня эпидемического порога на 46,3%. Об этом сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

«По отношению к предыдущей неделе заболеваемость среди совокупного населения повысилась. За минувшую неделю в лечебные учреждения региона обратились 12511 человек, 540 из них госпитализированы», – сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора федерального ведомства Валентина Воронок.

Она отметила, что для Приморья превышение эпидпорога в весенний период характерно.

«Сейчас в школах регулярно проводятся «утренние фильтры»: опрос каждого о состоянии здоровья и измерение температуры. В рамках профилактики заболеваний в этих учреждениях организуются бактерицидное облучение помещений, дезинфекция посуды в столовых, витаминизация блюд», – сообщила она.

Как проинформировали в ведомстве, в Приморском крае по результатам лабораторных данных с начала эпидсезона 2017 года обследовано 1626 человек. В 138 случаях обнаружена РНК вируса гриппа A(H3N2), в 120 случаях A(H1N1)2009, в 126 случаях – гриппа В.

«Из числа вирусов негриппозной этиологии у приморцев чаще всего встречаются парагрипп, РС-вирусы, аденовирусы, а также другие вирусы – бокавирусы, риновирусы, метапневмовирусы, коронавирусы.

В департаменте здравоохранения напоминают, что во всех медицинских учреждениях Приморского края сейчас введен масочный режим. Подобные меры необходимы для профилактики гриппа и ОРВИ в связи с участившимися случаями заболевания. Все лечебные учреждения края обеспечены необходимым запасом медицинских препаратов, а также при увеличении количества заболевших готовы установить дополнительные койки в палатах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]