Во Владивостоке состоялись «Мур-мартовские встречи». На праздничную выставку кошек приехали полторы сотни полосатых, разноцветных, пушистых и даже кучерявых представителей разных пород. Бенгальские, египетские, абиссинские, гиганты мэйн-куны, британцы, лесные норвежские и персы. На конкурсе пушистой и хвостато-усатой красоты побывала и наша съемочная группа.

- Котик породы мэйн-кун. Ему год и 8 месяцев, абсолютно черного окраса. Отличная породная голова, обратите внимание на так называемую кунскую коробочку!

Мартовские коты заполонили выставочный зал. Первый месяц весны принадлежит именно им. Региональную выставку усатых и хвостатых так и назвали — «Мур-мартовские встречи». Полторы сотни пушистых красавцев и красавиц приехали в приморскую столицу показать себя.

Инна Белоусова, международный эксперт ASSOLUX по всем породам кошек: «Не могу жить без выставок! Но только одна заканчивается выставка, и сразу начинаешь готовиться к следующей. Это уже 109-я»!

- Ну, собственно говоря, мы видим инь и ян в породе. Смотрели черного, а сейчас — абсолютно белоснежный кот. Для мэйн-куна это еще молодой юниор. Длинный корректный хвост. Вот такой вот маленький молодой кот!

Мэйн-куны сегодня в ударе. Все — как на подбор. И даже приехавшие судьи из Китая ими очарованы, хотя в самой Поднебесной предпочитают другие породы — с ними себя и сравнивают.

Ли Тао, международный эксперт ASSOLUX по всем породам кошек, Китай: «В Китае заниматься кошками стали недавно. И с каждым годом слава кошек нарастает. Я считаю, что я — кот британец или шотландский. Мы, китайцы, любим полненьких, плюшевых котов. Они как пушистое облачко!»

Главное слово в кошачьем лексиконе во всем мире одно, но только в Китае оно стало именем собственным: кошка по по-китайски — мао. Проще не придумаешь.

Первая на планете выставка кошек состоялась в Британии полтора столетия назад, тогда же стали разрабатывать и стандарты пород. Фелинология — так называется кошачья наука.

Юлия Бондарцова, международный эксперт ASSOLUX по всем породам кошек: «Это что-то вот здесь! Это мое хобби уже давно, уже более 20 лет! Мне нравится общение с людьми и кошками. Очень часто говорят, что кошки гуляют сами по себе. Но я скажу так: когда кошка довольна, сыта и обласкана, она никогда не будет гулять сама по себе».

- Ради своих домашних питомцев владельцы кошек и котов готовы на многое, ведь это всегда хорошее настроение. Ну а в нашем, конкретном случае, еще и 10 килограммов живого веса.

Кошки не болтают чепухи и уж точно не играют в домино и шашки. Но от этого их мы любим не меньше. А, скорее, даже наоборот. Не зря выставки кошек так популярны во Владивостоке, а многочисленные видео с их проделками набирают миллионы просмотров.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]