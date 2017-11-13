С начала 2018 года приморская ГАИ привлекла к ответственности свыше двух тысяч нетрезвых водителей
С начала года сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности 1188 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 979 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. 106 правонарушителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Эти водители привлечены к уголовной ответственности. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
За прошедшую неделю на территории Приморского края выявлено и привлечено к административной ответственности 265 нетрезвых автомобилистов. Автоаварий, спровоцированных нетрезвыми водителями, не зарегистрировано.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
05.03.2018 С начала года ГАИ привлекла к ответственности почти 2 тысячи нетрезвых водителей в Приморье
-
27.02.2018 За прошедшую неделю ГАИ привлекла к ответственности порядка 300 нетрезвых водителей в Приморье
-
19.02.2018 С начала года ГАИ выявила свыше 1,4 тыс. нетрезвых водителей в Приморье
-
29.01.2018 ГАИ Приморья с начала января привлекла к ответственности 856 нетрезвых водителей
-
28.11.2017 С начала года сотрудники ГАИ привлекли к ответственности свыше 12 тыс. нетрезвых водителей в Приморье
-
13.11.2017 С начала года ГАИ привлекла к ответственности свыше 11,5 тысяч нетрезвых водителей в Приморье
Добавить комментарий