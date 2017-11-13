С начала 2018 года приморская ГАИ привлекла к ответственности свыше двух тысяч нетрезвых водителей

С начала года сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности 1188 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 979 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. 106 правонарушителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Эти водители привлечены к уголовной ответственности. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

За прошедшую неделю на территории Приморского края выявлено и привлечено к административной ответственности 265 нетрезвых автомобилистов. Автоаварий, спровоцированных нетрезвыми водителями, не зарегистрировано.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]