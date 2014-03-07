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Анонс на 13 марта

13 марта в 14.00 в фойе второго этажа театра молодежи — пресс-конференция, посвященная вступлению в должность директора Игоря Селезнева. На ней будут присутствовать также - художественный руководитель Юрий Гончаров, режиссёр Тамара Данцигер-Дельсаль и актёры, задействованные в постановке «Не опера нищих».

13 марта в 10.00 в пригороде Владивостока (район реки Богатая) состоится тестирование на местности технологии применения беспилотного летательного аппарата для эффективного выявления нелегальных рубок. Встреча машин для выезда на место 13 марта в 9.15 за ост. Заря.

13-15 марта в с/к «Олимпиец» (Владивосток, ул. Батарейная, 2) - Открытый турнир Дальнего Востока и Сибири по мини-футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов (2003-2006 гг.р.) в рамках Всероссийских соревнований по футболу «Будущее зависит от тебя».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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