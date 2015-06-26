В Приморье начались первые выплаты в рамках расширенной программы «Материнский капитал». Благодаря новой господдержке семьи с детьми ежемесячно могут получать по 13,5 тысяч рублей.

В семье Иванченко вторая дочка появилась на свет 5 января 2018 года. И вот мама — уже среди первых получателей обновленного материнского капитала.

Наталия Иванченко, жительница Владивостока: «Очень приятная новость. В связи с расширением программы «Материнский семейный капитал» при получении его можно воспользоваться до 1,5 лет выплатой. Сумма очень приятная, когда сидишь с ребеночком дома. То есть деньги лишними не бывают».

13 тысяч 553 рубля — такова точная сумма ежемесячной выплаты. Право на такую государственную поддержку получают мамы и папы, у которых в 2018-ом году родится или, может быть, появится усыновленный второй ребенок. Но только в том случае, если размер дохода на одного члена семьи не превышает 19 тысяч 786 рублей.

Светлана Сидорова, начальник отдела социальных выплат отделения Пенсионного фонда по Приморскому краю: «Обратиться можно в любое время до 1,5 лет. Если они обращаются в первые полгода, то тогда выплаты будут назначаться с даты рождения ребенка».

Подать заявление можно в клиентскую службу Пенсионного фонда или ближайший МФЦ. Ежемесячная выплата из материнского капитала назначается сроком на один год. Затем она может быть продлена, но не более чем до достижения вторым ребенком полутора лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]