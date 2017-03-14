Жители Приморья смогут "льготно" улететь в 9 городов России

Правительство РФ утвердило перечень авиамаршрутов с Дальнего Востока, на которые пассажиры смогут приобретать билеты по субсидированным тарифам. Из Владивостока льготные авиаперелеты для определенных категорий граждан будут доступны в Екатеринбург, Москву, Новосибирск, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, а также три направления по Дальнему Востоку – Петропавловск-Камчатский, Хабаровск и Якутск.

Как сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья, воспользоваться льготными авиаперелетами могут молодежь в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также инвалиды I группы любого возраста и сопровождающий его человек, лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы. Авиабилеты с фиксированной стоимостью будут доступны с 1 марта по 1 декабря.

Из Приморья в перечень попали шесть маршрутов в центральную часть России:

– Владивосток – Екатеринбург – Владивосток (стоимость билета в одну сторону 6400 рублей);

– Владивосток – Москва – Владивосток (стоимость билета в одну сторону 7400 рублей);

– Владивосток – Новосибирск – Владивосток (стоимость билета в одну сторону 5900 рублей);

– Владивосток – Санкт-Петербург – Владивосток (стоимость билета в одну сторону 7500 рублей);

– Владивосток – Сочи – Владивосток (стоимость билета в одну сторону 10 500 рублей);

– Владивосток – Минеральные Воды – Владивосток (стоимость билета в одну сторону 10 100 рублей),

Также в перечне – три направления из Владивостока по Дальнему Востоку:

– Петропавловск-Камчатский – Владивосток – Петропавловск-Камчатский (стоимость билета в одну сторону 6000 рублей);

– Хабаровск – Владивосток – Хабаровск (стоимость билета в одну сторону 1800 рублей);

– Якутск – Владивосток – Якутск (стоимость билета в одну сторону 6400 рублей).

Напомним, в начале марта вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что правительство выделит 3,8 млрд рублей на субсидирование авиаперевозок в 2018 году. Наибольший объем субсидий пойдет на авиаперевозки с регионами Дальнего Востока.

Также, ранее "Вести Приморье" сообщали, что авиаперевозки с Дальнего Востока по "плоским тарифам" будут осуществлять две компании. В 2018 году помимо «Аэрофлота» льготным перевозчиком для Дальнего Востока станет авиакомпания «Россия». Об этом на коллегии Минвостокразвития заявил российский министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. "Аэрофлот" будет перевозить туда-обратно за 25 тысяч рублей, "Россия" - за 22 тысячи.







Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]