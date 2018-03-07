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Гражданин КНДР хотел ввезти во Владивосток запрещенный товар

Гражданин КНДР хотел ввезти во Владивосток запрещенный товар

Фото: Владивостокская таможня

При оформлении пассажиров, прибывших во Владивосток авиарейсом из Пхеньяна, таможенники обнаружили у гражданина Корейской Народно-Демократической Республики 18 блоков сигарет (всего 3600 штук) белого, желтого и красного цвета с надписями на корейском языке. При этом для прохождения таможенной границы пассажир выбрал «зеленый коридор», что означает отсутствие у него товаров, которые подлежат обязательному письменному декларированию. Однако количество ввозимых им сигарет в 18 раз превышало допустимое к ввозу количество табачных изделий (на 3400 штук). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Ингу Солодовник, представителя Владивостокской таможни.

В отношении гражданина КНДР возбуждено дело об административном правонарушении. Помимо того, что он не задекларировал по установленной форме товары, им также не был соблюден перечень запретов и ограничений на ввоз товаров на территорию России.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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