К середине недели воздух в Приморье прогреется до +12

На этой неделе погода в Приморье будет неустойчивой. Пока еще погоду в крае определяет гребень антициклона и под его влиянием обойдется без осадков. Как сообщил пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков, уже сегодня, 12 марта, антициклон будет отходить на восток, и приблизится к краю теплый атмосферный фронт. В крае могут начаться небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, и только на севере со снегом.

13-14 марта погодные условия сохранятся неустойчивые. Под влиянием фронтальных разделов, которые будут проходить через край, местами будут идти небольшие и умеренные осадки, опять же в виде дождя, на севере - со снегом. За счет поступления теплого воздуха с центральных районов Китая температурный фон в Приморье продолжит повышаться. В дневные часы температуры будут преобладать - +5... +12, севере прохладнее - -1.. +4.

Во Владивостоке есть небольшая вероятность слабых осадков уже сегодня вечером и в ночь на вторник. Днем 13 марта в городе обойдется без осадков. Но завтра к вечеру и в ночь на среду тоже ессть вероятность небольших осадков, преимущественно в виде дождя. Потому что дневная температура начнет повышаться. Если сегодня 0... +2, то к среде воздух прогреется до +4...+6 градусов. Ночью температура будет понижаться, улицы и тротуары начнут подмерзать, и водителям и пешеходам нужно быть внимательнее.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]