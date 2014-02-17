Соперничество Владивостока и Хабаровска действительно существует - политолог Евгений Минченко

Тему переноса столицы Дальневосточного федерального округа прокомментировал известный политолог, председатель Комитета по политическим технологиям РАСО, руководитель «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, на экспертной встрече, прошедшей 7 марта во Владивостоке.

«Владивосток, как реальная столица Дальнего Востока – тема, которая имеет право на существование. Для кого-то это сигнал, и воспроизводится устойчивая формула: если мы хорошо проголосуем, тогда у нас будет столица федерального округа здесь во Владивостоке. То есть всё-таки соперничество с Хабаровском действительно существует», - отметил эксперт.

В ходе дискуссии Минченко также отметил большой потенциал Приморского края, которому уделяется большое внимание федерального центра. Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что развитию региона будет способствовать недавнее обновление регионального руководства.

Организаторами встречи под названием «Приморский край: образ будущего» выступили экспертные региональные площадки Тихоокеанского дискуссионного клуба

и Консалтингового центра «Expert Group». Центральной темой мероприятия стал вопрос переноса столицы Дальневосточного федерального округа во Владивосток, в обсуждении которой приняли участие политологи, общественные деятели, представители бизнеса

и депутатского корпуса.

С детальным докладом по теме выступил приморский политолог Сергей Гребенюк, который увязал данный вопрос с недавним Посланием Президента РФ к Федеральному Собранию Российской Федерации.

«Логика действий федерального центра в отношении Приморского края говорит о том,

что из него формируют один из центров социального и экономического роста на Дальнем Востоке. В рамках этого образа будущего Приморье станет регионом с мощной экономикой, базирующейся на интеграцию в транзитные потоки между Европой и Азией, мощным научно-образовательным и культурным потенциалом, решаются или будут решены инфраструктурные проблемы, вырастет комфортность проживания в крае. На мой взгляд, в какой-то относительно короткой перспективе это приведёт и к повышению административного статуса территории, а именно переноса столицы ДФО во Владивосток. Довольно естественным выглядит базирование структур, ответственных за социально-экономическое и политическое развитие макрорегиона именно в тот регион, на который решено сделать ставку в выравнивании качества жизни и экономики между центром

и Дальним Востоком», - отметил эксперт.

Свою позицию по этому поводу высказал и депутат Законодательного Собрания Приморского края, победитель конкурса «Лидеры России» Дмитрий Новиков.

«Перед Приморьем сегодня открыты колоссальные перспективы развития. Ежегодно именно наш регион становится центром притяжения глав государств и инвесторов в рамках Восточного экономического форума. Однако на мой взгляд эти коммуникации необходимо усиливать, в связи с чем придание Владивостоку статуса столицы Дальнего Востока принесёт не только репутационные очки региону, но и облегчит процесс принятия решений в рамках реализуемых проектов», - отметил парламентарий.

Эксперты сошлись во мнении, что именно явка на выборы президента может стать социальным индикатором востребованности идеи переноса столицы ДФО и в итоге и запустить застопорившийся процесс.

Отметим, сейчас центром федерального округа в соответствии с Указом Президента РФ

от 13 мая 2000 года № 849 «О полномочном представителе Президента РФ в Федеральном округе» является город Хабаровск.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]