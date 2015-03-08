На жительницу Владивостока с крыши упала сосулька
Во Владивостоке появились первые жертвы снегопада: так, на ул. Авроровская, 17, по сообщению очевидцев в паблике инстаграм primorye_online, сосулька упала с крыши дома на автомобиль «Ниссан Мурано». За рулем находилась девушка, которая и пострадала в результате «ледяного дождя», ее госпитализировали.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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