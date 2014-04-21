Для тушения лесных пожаров в Приморье сформирована группировка из 11 тысяч человек личного состава

Силы и средства краевой подсистемы РСЧС готовы к выполнению задач по ликвидации лесных пожаров при их возникновении. Для этих целей сформирована группировка сил и средств: более 11 тысяч человек личного состава и более двух тысяч единиц техники. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В состав территориальной группировки РСЧС вошли силы и средства государственных казенных учреждений противопожарной охраны края, департамента лесного хозяйства Приморского края, в том числе – лесопожарные формирования КГБУ «Приморская авиационная база охраны и защиты лесов», лесопожарные формирования особо охраняемых природных территорий края, военных лесничеств и арендаторы лесных участков.

Для осуществления авиационных работ, авиамониторинга лесопожарной обстановки и тушения лесных пожаров на землях лесного фонда края запланировано использовать три единицы воздушных судов «Приморской авиабазы» – вертолёт Ми-2, самолёт Ан-2, вертолёт R-44.

Кроме того, в дополнение к сформированной группировке сил и средств в Приморье создано более 230 добровольных пожарных дружин численностью более 19 тысяч человек, 145 добровольных пожарных команд численностью более 1 100 человек.

Проводятся работы по плановому отжигу сухой растительности на землях поселений несельскохозяйственного назначения и очистка территорий населенных пунктов от сухого мусора. Так, на днях контролируемый отжиг сухой травы спасатели привели в окрестностях поселка Новый.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]