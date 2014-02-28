Молодой для Приморья вид спорта — шорт-трек — становится все популярнее. Во Владивостоке на площадке «Фетисов-Арены» прошло первенство города по этой дисциплине. Чем покоряет шорт-трек юные сердца?

Лезвия почти с полметра, шлем и перчатка на левую руку. Всё — для скорости и крутых виражей. Скользить буквально впритирку к земле, говорит Дарья Романовская, непросто, но ледовая дорожка — ее путь, по которому «летит» всё быстрее и легче.

Дарья Романовская, участница соревнований: «Пришла я потому, что посмотрела Олимпиаду, как это красиво. Когда я пришла, я имела очень пышные формы для своего возраста, и еще года не прошло, как я сильно похудела».

В шорт-треке Маргарита Кубарева делает только первые шаги. Успешно. В свои пять на первых состязаниях уже оставила позади не одного мальчишку. Как бегут победители, знает.

Маргарита Кубарева, участница соревнований: «Хорошо. Умно. Смело и быстрее».

Шорт-трек — словно шахматы на льду. Нужно молниеносно обгонять соперника, удерживать свои позиции. Без риска не обойтись, но главное здесь — не вылететь с дорожки, устоять на ногах.

Маргарита Вертелецкая, главный судья соревнований: «У нас такой хитрый вид порта, в котором время, конечно, важно, но важна и позиция. И если малыши бегут со старта кто быстрее, то старшие борются тактически».

Первенство города для одних шорт-трекистов — дебютные состязания, для других — этап подготовки к более крупным стартам. Зрелищный, экстремальный, а еще новый для края вид спорта покоряет сердца юных приморцев.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]