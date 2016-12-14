В Приморье успешно завершилась уникальная многодневная операция по поиску и отлову двоих тигрят, маму которых специалисты вынуждены были изъять из природы в начале февраля в окрестностях села Алексей-Никольское.

- В какую сторону, непонятно…

Поймать полугодовалого тигренка едва ли не сложнее, чем беглого преступника. Несколько часов малыша выслеживают бывалые экологи и охотники.

Павел Фоменко, руководитель отдела по редким видам Амурского филиала WWF России: «Загон будет вестись на конях, потому что догнать даже маленького тигра невозможно. Он очень быстрый».

Быстрого и неуловимого тигренка всё-таки удается выманить из засады и обездвижить. Полугодовалая тигрица пытается оказать сопротивление, совсем по-взрослому рычит из-под сетки, прижатая к земле. Ну а когда хищница наконец засыпает, нужно проверить, в каком состоянии животное.

Эту малышку, как и еще одну ранее, изъять из дикой природы пришлось из-за их матери. Больше месяца она держала в страхе село Алексей-Никольское. Взрослая тигрица почти каждую ночь утаскивали из деревни собак. Сначала хищника попытались отпугнуть. Но это не сработало. По пока непонятным причинам тигрица продолжала приходить за легкой добычей.

Сергей Арамилев, директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр»: «У нее внешне нет никаких травм, соответственно, почему она не могла охотиться на копытных животных, мы предполагаем, что у нее были ушибы задних конечностей».

Специалистам пришлось буквально жить на окраине деревни, чтобы выследить и отловить сначала саму тигрицу, а затем и ее потомство. Полосатая семья воссоединилась в реабилитационном центре. Если неадекватное поведение тигрицы было вызвано легкой травмой, то ее вместе с детьми через некоторое время выпустят обратно в тайгу, если всему виной серьезное заболевание, то сестры вернутся в дикую природу уже без мамы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]