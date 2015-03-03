"РусГидро" неплохо заработала на продаже недвижимости во Владивостоке
6 марта на электронной торговой площадке Российского аукционного дома (ЭТП РАД) состоялись торги по поручению компании АО «РАО ЭС Востока», являющейся дочерней компанией одного из крупнейших российских энергетических холдингов ПАО «РусГидро».
На продажу отдельными лотами было выставлено два офисно-производственных комплекса в разных районах Владивостока, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на руководителя департамента по информационной политике Российского аукционного дома Алину Куберскую.
В результате торгов за продажу 15 зданий энергетики получат более 120 млн. рублей. Так пять офисно-производственных зданий общей площадью 2,6 тыс. кв. м. на ул. Фадеева, 47 были проданы за 41,2 млн рублей при начальной цене – 16 млн рублей, десять офисно-производственных зданий общей площадью 7,5 тыс. кв. м на ул. Бородинская, 4а. проданы за 83,2 млн рублей (начальная цена – 80 млн рублей).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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