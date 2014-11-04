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На 68 году после тяжелой болезни ушел из жизни известный в Приморье адвокат Николай Санжаров

На 68 году после тяжелой болезни ушел из жизни известный в Приморье адвокат Николай Санжаров

Фото: Адвокатская палата Приморского края

На 68 году после тяжелой болезни ушел из жизни известный в Приморье адвокат Николай Иванович Санжаров.

Как сообщили представители Адвокатской палаты Приморского края, после окончания Дальневосточного государственного университета, имея за плечами работу в трудовом коллективе «Дальзавод», в 1981 году Санжаров Н.И. пришел на службу в органы прокуратуры Приморского края и прошел путь от следователя до прокурора Хасанского района.

В декабре 1993 года принят в члены Приморской краевой коллегии адвокатов, где в 1996 г. возглавил адвокатское образование и до конца оставался его бессменным руководителем.

Санжаров Н.И. неоднократно избирался в высший коллективный орган адвокатского сообщества края, его отличали преданность профессии, чувство долга, справедливости, стремление неустанно помогать людям.

Он всегда был активным участником всех общественно значимых событий, умел увлекать коллег не только в профессиональной сфере, но и в повседневной жизни, в спортивных и культурно-массовых мероприятиях.

За многолетний добросовестный труд награжден высшими наградами адвокатского сообщества, в том числе орденом Федеральной палаты адвокатов РФ «За верность адвокатскому долгу».

Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Санжарова Н.И.

Прощание с Санжаровым Н.И. будет проходить 14 марта 2018 г. в 13.00 в помещении крематория на Морском кладбище.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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