Новый авиарейс в южнокорейский город Тэгу планируется запустить весной

Авиасообщение между Приморьем и Тэгу (Республика Корея) планируется открыть в апреле. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта Владивосток, в начале марта краевой центр посетила делегация представителей администрации и аэропорта города Тэгу (четвертый по величине город в Южной Корее). Целью визита стала подготовка к открытию рейса по маршруту «Владивосток—Тэгу».

Рейс корейской авиакомпании по новому для аэропорта Владивосток направлению планируется с апреля текущего года с частотой три рейса в неделю на воздушных судах B-737.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]