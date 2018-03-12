На трассе Раздольное-Хасан застряли десятки автомобилей
Движение на трассе Раздольное-Хасан оказалось парализованным из-за сильного гололеда, образовавшегося на подьездах к перевалам. В стекляную корку полотно прекратилось после захода солнца, сообщает "Вести: Приморье" ссылаясь на очевидцев.
"Самая непростая ситуация начнается у села Бамбурово, а также у Нарвинского перевала", - рассказала "Вестиям : Приморье" Светлана Навчинская, которая провела в заточении несколько часов. По ее словам, на трассе с места не могут двинуться несколько туристических автобусов, легковые и грузовые автомобили.
"Вестям: Приморье" стало известно, что спецтехника с пескосолевой смесью сейчас работает на самых сложных участках.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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