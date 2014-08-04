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До конца года 20 домов снесут в Уссурийске

До конца года 20 домов снесут в Уссурийске

На территории Уссурийска в рамках завершения программных мероприятий по  переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Уссурийском городском округе на 2013—2017 годы до конца года будет снесено 20 строений.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в управлении жилищной политики администрации УГО, постройки признанны аварийными как до 2012 года, так и после. Строения расположены в различных районах города. В основном это  деревянные дома, часть — из кирпича,  три здания — шлакоблочные. Все жильцы переселены в новое благоустроенное жилье. Работы по сносу подрядчики должны завершить до конца года.

С 2013 года из аварийного жилья в свои благоустроенные квартиры переселено 764 уссурийских семей, это порядка 1900 человек, из них 55 семей переселены только за счет муниципального бюджета. Снос домов осуществляется в рамках завершения муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уссурийском городском округе на 2013−2017 годы».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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