До конца года 20 домов снесут в Уссурийске
На территории Уссурийска в рамках завершения программных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Уссурийском городском округе на 2013—2017 годы до конца года будет снесено 20 строений.
Как сообщили «Вестям: Приморье» в управлении жилищной политики администрации УГО, постройки признанны аварийными как до 2012 года, так и после. Строения расположены в различных районах города. В основном это деревянные дома, часть — из кирпича, три здания — шлакоблочные. Все жильцы переселены в новое благоустроенное жилье. Работы по сносу подрядчики должны завершить до конца года.
С 2013 года из аварийного жилья в свои благоустроенные квартиры переселено 764 уссурийских семей, это порядка 1900 человек, из них 55 семей переселены только за счет муниципального бюджета. Снос домов осуществляется в рамках завершения муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уссурийском городском округе на 2013−2017 годы».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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