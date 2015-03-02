Активисты ОНФ отчитали чиновников мэрии Владивостока

Эксперты Общероссийского народного фронта в Приморском крае рекомендовали администрации Владивостока усилить контроль за ходом уборки автомобильных дорог, пешеходных зон, а также других объектов транспортной инфраструктуры в краевом центре.

Как сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на пресс-релиз Региональное отделение Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Приморском крае, за последние дни в региональное отделение ОНФ обратились сотни горожан, недовольных качеством очистки магистралей, улиц, тротуаров и мест скопления людей в городе от снега и льда. Несмотря на то, что последний большой снегопад был 8 марта, спустя четыре дня в городе по-прежнему серьезные затруднения с движением транспорта и пешеходов на многих участках.

Как отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Юрий Логинов, больше всего страдают пассажиры общественного транспорта, пешеходы, а также автовладельцы, проживающие в спальных районах города, где плохо очищены межквартальные проезды либо они не расчищаются вовсе.

«К нам поступают жалобы от жителей, которые вынуждены передвигаться по заснеженным и заледенелым улицам как через полосу препятствий. Негативными отзывами заполнены социальные сети, городские интернет-порталы и местные ресурсы сети интернет, многие владивостокцы звонят в прямой эфир местных радиостанций и высказывают свое недовольство по поводу происходящего. Самая распространенная претензия – состояние автобусных остановок, пешеходных дорожек, тротуаров, межквартальных проездов, даже тротуары и автобусные остановки вдоль ряда улиц в историческом центре города не очищены от снега либо завалены кучами снега и льда, счищенного спецтехникой с проезжей части крупных транспортных развязок и автомагистралей, но не вывезенного за город, как это необходимо делать. Есть жалобы на то, что придомовые территории некоторых домов и межквартальные проезды, расположенные на улицах Борисенко, 40 лет ВЛКСМ, Надибаидзе, Русской, Кирова, Сахалинской, Вязовой, Интернациональной, Окатовой, Новожилова, Гризодубовой, Никифорова, Сафонова, Вилкова, Коммунаров, Толстого, Енисейской и других, не очищены от снега и льда», – отметил Логинов.

В региональном отделении ОНФ сообщили, что эксперты в рамках проверки поступающей информации осуществили инспекционные выезды по ряду адресов, в ходе которых поступившая от жителей информация полностью подтвердилась.

«Особенно настораживает то, что опасные участки, где свален кучами или вообще не убран снег, а также есть неочищенная корка льда, выявлены не только в жилмассивах и на остановках общественного транспорта, но и вблизи социально значимых учреждений, где большой поток пешеходов и автотранспорта, – магазинов, офисных зданий, отдельных школ. По факту мы имеем ситуацию, когда изначально власти работают активно и сразу, в первые часы после снегопада, стараются очистить основные улицы от снега, а потом такие работы резко прекращаются, и межквартальные проезды, автобусные остановки и второстепенные улицы города превращаются в каток либо в места свалок снежных куч. Также образуется лед на укатанных участках. Непонятно, как городские власти контролируют работу управляющих компаний, если мы имеем такую ситуацию», – подчеркнул Логинов.

Представители ОНФ подчеркнули, что чиновники должны следить за очисткой города от снега и льда и заниматься этой работой систематически. «Мы обращаем внимание властей на необходимость наведения порядка в данной сфере и будем добиваться улучшения работы коммунальных служб Владивостока и повышения качества взаимодействия мэрии и управляющих компаний, а также организаций, за которыми закреплены территории, подлежащие уборке», – сказал Логинов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]