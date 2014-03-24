В Приморье ожидается потепление и осадки

Владивостокцы вторые сутки с трудом добираются до работы. Туман, окутавший город с утра, и скользкие дороги во вторник вновь стали причиной многочисленных пробок. Заря, Гоголевская развязка, площади Баляева и Луговая, Котельникова, район Покровского парка. Очень медленно двигался транспорт и по Золотому мосту. Всё еще сказывается состояние дорог. Всю минувшую ночь во Владивостоке работала техника. Минимальный трафик позволяет быстро пройти не только по центральным улицам, но и обработать реагентами многочисленные спуски и подъемы. Передвигаться по улицам сейчас нужно с особой осторожностью и горожанам. Наледи на крышах большинства центральных зданий Владивостока начали активно таять. Повышение дневных температур поможет городу скорее растопить осадки, но при этом сделает дороги скользкими. Вот, что говорят синоптики о погоде в крае.

Виктор Чулков, пресс-секретарь Приморского гидромета: «13, 14 марта периодически в разных районах края будут идти осадки, преимущественно в виде дождя. За счет поступления теплого воздуха с центральных районов Китая температурный фон в Приморье продолжит повышаться. В дневные часы преобладающие температуры составят + 5… + 12 градусов Цельсия. На севере чуть прохладнее: - 1… + 4».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]