Новости Общество Экономика

QR Код этой страницы
Сегодня, 12:02
  0

Руководитель Атомфлота рассказал "Вестям: Приморье" об освоении Арктики

Руководитель Атомфлота рассказал

Сегодня в новой студии ГТРК «Владивосток» побывал, генеральный директор ФГУП «Атомфлот», экс-руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Вячеслав Рукша.

Он принял участия в совместных агитационных предвыборных мероприятиях, выступив в качестве доверенного лица одного из кандидатов в Президенты. Вместе с другими участниками теледебатов гость из арктической столицы России — Мурманска, обсудил тему современных технологий и мегапроектов, которые сегодня реализуются на территории Приморского края и всей страны.

Позже эксперт дал эксклюзивное интервью съемочной группе «Вестей: Приморье», рассказав о перспективах развития атомного флота и его роли в освоении Арктики, о ситуации в экономике страны и возможностях ее роста в Приморском крае. Накануне гость побывал на судостроительном заводе «Звезда».

 

 

 

 

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести