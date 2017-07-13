Руководитель Атомфлота рассказал "Вестям: Приморье" об освоении Арктики

Сегодня в новой студии ГТРК «Владивосток» побывал, генеральный директор ФГУП «Атомфлот», экс-руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Вячеслав Рукша.

Он принял участия в совместных агитационных предвыборных мероприятиях, выступив в качестве доверенного лица одного из кандидатов в Президенты. Вместе с другими участниками теледебатов гость из арктической столицы России — Мурманска, обсудил тему современных технологий и мегапроектов, которые сегодня реализуются на территории Приморского края и всей страны.

Позже эксперт дал эксклюзивное интервью съемочной группе «Вестей: Приморье», рассказав о перспективах развития атомного флота и его роли в освоении Арктики, о ситуации в экономике страны и возможностях ее роста в Приморском крае. Накануне гость побывал на судостроительном заводе «Звезда».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]