Руководитель Атомфлота рассказал "Вестям: Приморье" об освоении Арктики
Сегодня в новой студии ГТРК «Владивосток» побывал, генеральный директор ФГУП «Атомфлот», экс-руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Вячеслав Рукша.
Он принял участия в совместных агитационных предвыборных мероприятиях, выступив в качестве доверенного лица одного из кандидатов в Президенты. Вместе с другими участниками теледебатов гость из арктической столицы России — Мурманска, обсудил тему современных технологий и мегапроектов, которые сегодня реализуются на территории Приморского края и всей страны.
Позже эксперт дал эксклюзивное интервью съемочной группе «Вестей: Приморье», рассказав о перспективах развития атомного флота и его роли в освоении Арктики, о ситуации в экономике страны и возможностях ее роста в Приморском крае. Накануне гость побывал на судостроительном заводе «Звезда».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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