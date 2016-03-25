Приморские спасатели приступили к мониторингу ледового покрова на реках

В рамках подготовки к безаварийному пропуску льда и ликвидации заторов на реках Приморья группа краевых спасателей провела первое обследование в районе села Яковлевка. Специалисты замерили уровень воды в реке Арсеньевка рядом с мостом. Выяснилось, что проведение взрывных работ для разрушения ледяного покрова в Яковлевском районе будет малоэффективно, так как в этом году наблюдается маловодность. Кроме того, такой способ наносит большой ущерб природным ресурсам – при взрывных работах гибнет молодь рыб.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, обследование показало, что на сегодня уровень воды в реке Арсеньевке подо льдом составляет от 40 до 80 сантиметров. Толщина льда – один метр. Лёд, просевший по всему руслу реки, что свидетельствует о низком уровне воды в реке. Лёд покрыт снегом на 30 сантиметров. Снег пропитан водой на 15 сантиметров ото льда, что свидетельствует об образовании трещин на льду, через которые вода поступает на поверхность льда и ускоряет его разрушение.

Напомним, при подготовке к паводковому сезону в Приморье особое внимание обращено на территории, которые, по прогнозам синоптиков, могут подвергнуться подтоплению. По информации департамента гражданской защиты, сегодня в крае организована подготовка территориальной подсистемы РСЧС к безаварийному пропуску паводковых вод. В группировку сил и средств войдут 17,9 тысяч человек личного состава, 4 659 единиц техники, 297 плавсредств, одно воздушное судно и шесть беспилотных летательных аппаратов.

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2018 году в крае предусмотрен финансовый резерв – 140 миллионов рублей, а также резерв материальных средств на сумму более 137 миллионов рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]