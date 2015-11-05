Два самолета не смогли приземлиться в аэропорту Владивостока

Сегодня, 13 марта, утром из-за густого тумана в аэропорту Владивостока не смогли приземлиться пассажирские самолеты из Москвы и Новосибирска. Из-за сложных метеоусловий лайнеры были вынужден уйти на Хабаровск.

Как сообщили "Вестям Приморье в пресс-службе ОАО «Международный аэропорт Владивосток», "московский" Airbus 330-300 рейса SU-1700 должен был прибыть в 07:40, однако из-за густого тумана было принято решение перенаправить самолет на Хабаровск. В 08:05 рейс S7-3279 из Новосибирска не смог приземлиться в аэропорту Владивостока по той же причине, что и рейс из Москвы и также был отправлен в аэропорт столицы Хабарвоского края.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]