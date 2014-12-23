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Прокуратура проверяет, как управляющие компании Владивостока убирают снег

Прокуратура проверяет, как управляющие компании Владивостока убирают снег

Сегодня прокуратура Владивостока совместно со специалистами администрации города отправилась в рейды по дворам Владивостока, чтобы проверить работу УК и ТСЖ по уборке снега. Тот, кто своевременно не очистил от снега и наледи подведомственную территорию, будет привлечен к административной ответственности.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, в Единую дежурную диспетчерскую службу города после снегопада, который обрушился на краевой центр в канун Международного женского дня, поступило около 100 жалоб от горожан на неубранные придомовые дороги, тротуары и лестницы. Люди жалуются, что не могут выехать от дома, затруднен проезд для машин скорой помощи и спецслужб, в том числе мусоровывозящих компаний, из-за чего в некоторых дворах наблюдается большое скопление не вывезенных вовремя отходов.

К слову, помимо уборки снега и наледи на подведомственных территориях управляющие компании должны также принять меры по уборке сосулек с крыш и ограждению опасных участков, на которые они могут упасть. Эти меры должны быть приняты не только в многоквартирных домах, но и в любых других зданиях – административных, офисных, торговых и других. Ответственность лежит на собственниках и арендаторах зданий и строений.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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