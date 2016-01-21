С центральной площади Владивостока вывозят снег
Во Владивостоке начался вывоз снега с центральной площади. Площадь Борцов революции стала временной площадкой складирования снега после непогоды, которая пришла во Владивосток накануне 8 марта. В краевом центре выпало более 30 миллиметров осадков. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
С первых же минут снегопада к работе приступила спецтехника, которая собирала и свозила снег на площадку на улице Выселковой. Однако та быстро оказалась заполненной. Тогда было принято решение использовать для временного хранения снега центральную площадь города.
Сегодня снег отсюда направляют на полигон, который находится на территории недостроенного спортивного комплекса в микрорайоне Снеговая Падь.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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