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Уссуриец, пустивший за руль авто своего маленького сына, будет наказан

В одной из соцсетей было выложено видео, на котором запечатлен житель Уссурийска, пустивший за руль «Ниссан Кашкай» своего 6-летнего сына. Мужчина во время управления автомобилем посалил ребенка к себе на колени и дал ему в руки руль. Очевидцы сняли происходящее в районе дома № 37 по улице Советская в городе Уссурийске. По данному факту полиция провела проверку.

Инспектора ДПС ГИБДД установили личность водителя, нарушившего ПДД.

В отношении 45-летнего мужчины составлен административный протокол. За невыполнение водителем требований ПДД, которые предполагают использование специальных автокресел при перевозке детей, нарушителю назначен административный штраф в размере 3 тысяч рублей.

Водитель вину признал в полном объеме. Мужчина рассказал, что двигался на автомобиле вместе 6-летним сыном, которого посадил на колени и доверил управление машиной. Таким образом они решили проехать в соседний двор, чтобы выбросить мусор.

Сотрудники полиции провели профилактическую беседу с родителями несовершеннолетнего.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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