Оттепели и туманы пришли в Приморье

В ближайшие сутки синоптическая ситуация в Приморье останется неустойчивой. В первой половине ночи местами пройдут небольшие осадки — дождь со снегом. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

К утру фронтальные разделы сместятся на акваторию Японского моря, следом за фронтами распространится гребень антициклона. Атмосферное давление будет расти, осадки прекратятся и прояснит. Температура воздуха понизится до −1…−10 °C.

В первую половину дня гребень антициклона обусловит солнечную погоду. Во второй половине дня к западным границам края подойдут фронтальные разделы очередного циклона. Увеличится облачность, местами начнутся небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Воздух прогреется до +5…+14 °C.

Во Владивостоке ночью существенных осадков не ожидается, в начале ночи сохранится туман. Ветер северный сильный. Минимальная температура −1…−3 °C.

Днем в среду, 14 марта, будет солнечно, во второй половине дня увеличится количество облаков, вечером возможен небольшой дождь с вероятностью 40 %. Максимальная температура +5…+7 °C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]