Весенняя охота в Приморье начнется в конце марта

На охоте приморцы должны при себе иметь охотничий билет и разрешение на оружие. Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, сезон весенней охоты на пернатую дичь традиционно начинается в конце марта.

«В южных районах края: Лазовском, Михайловском, Октябрьском, Ольгинском, Надеждинском, Партизанском, Хасанском, Шкотовском муниципальных районах, а также в ЗАТО Фокино, Арсеньевском, Артемовском, Находкинском, Партизанском, Уссурийском, Владивостокском городских округах сезон продлится с 24 марта по 2 апреля», – проинформировали специалисты.

В центральных и северных районах весенняя охота начнется в апреле. В центральных районах: Анучинском, Кавалеровском, Кировском, Пограничном, Спасском, Ханкайском, Хорольском, Черниговском, Чугуевском, Яковлевском муниципальных районах, Спасском, Дальнегорском, Лесозаводском городских округах – охота разрешена с 7 по 16 апреля. В северных районах: Дальнереченском, Красноармейском, Пожарском, Тернейском муниципальных районах и в Дальнереченском городском округе – с 21 апреля по 30 апреля включительно.

Разрешено добывать гусей, селезней, уток и вальдшнепов, кроме видов, подвидов и популяций, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Приморского края. Весенняя охота проводится только из укрытий, засидок, шалашей с подсадными утками и гусями, чучелами, профилями.

Кроме того, в охотугодьях разрешается нахождение с зачехленным, разряженным оружием для устройства укрытий, шалашей, расстановки профилей и чучел не ранее чем за 36 часов до начала установленного срока весенней охоты.

Правила поведения на охоте:

Охотник обязан иметь при себе:

– охотничий билет;

– разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия;

– разрешение на добычу охотничьих ресурсов и путевку в случае осуществления охоты в закрепленных охотничьих угодьях;

– осуществлять охоту на территории и в пределах норм добычи охотничьих ресурсов, указанных в разрешении на добычу охотничьих ресурсов.

Во время охоты запрещается:

– осуществлять добычу охотничьих животных с применением охотничьего огнестрельного оружия ближе 200 метров от жилья;

– стрелять по неясно видимой цели;

– стрелять по пернатой дичи, сидящей на проводах и опорах (столбах) линий электропередачи;

– стрелять вдоль линии стрелков (когда снаряд может пройти ближе, чем за 15 метров от соседнего стрелка);

– стрелять по информационным знакам, в том числе дорожным знакам, знакам дорожного движения, межевым знакам, рекламным конструкциям (стендам, щитам), а также специальным информационным знакам (аншлагам) и иным информационным знакам и их опорам, жилым и нежилым помещениям.

В период осуществления весенней охоты на селезней, уток и гусей запрещается:

– нахождение вне мест засидок, укрытий и шалашей с заряженным или имеющим патроны (снаряды) в магазине охотничьим огнестрельным (пневматическим) оружием;

– нахождение в охотничьих угодьях в механических транспортных средствах, плавательных средствах с включенным мотором. В том числе в транспортных средствах, не прекративших движение по инерции после выключения мотора, с расчехленным или заряженным или имеющим патроны в магазине охотничьим огнестрельным оружием;

– применение электронных устройств, имитирующих звуки, издаваемые охотничьими животными;

– применение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом и нарезных стволов охотничьего огнестрельного комбинированного оружия для охоты на пернатую дичь;

– применение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия для охоты на пернатую дичь, снаряженного дробью (картечью) крупнее 5 миллиметров и пулями;

В период весенней охоты запрещается охота:

– на вальдшнепа на утренней тяге;

– с подхода;

– на рябчиков, лысуху, камышницу, серых гусей;

– запрещается добыча млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу.

При проведении охоты необходимо строго соблюдать правила охоты, техники безопасности при обращении с оружием, пожарной безопасности. Категорически запрещается выжигать растительность.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]