Медаль «За отвагу на пожаре» вручили жительнице Дальнегорска за спасение соседки

13 марта директор 9 отряда противопожарной службы по охране Дальнегорского городского округа Владимир Исаев вручил медаль «За отвагу на пожаре» Тамаре Анатольевне Рыхтер. Она спасла на пожаре свою соседку.

Как ранее сообщали «Вести: Приморье», 1 февраля уборщица 37 пожарной части 9 отряда противопожарной службы по охране Дальнегорского ГО Тамара Анатольевна Рыхтер спасла жизнь своей соседки. Кроме того, смелая женщина ликвидировала очаг возгорания до прибытия пожарных.

В 15 часов 31 минуту на пульт связи 37 пожарной части поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Приморская. Через десять минут пожарные прибыли к месту вызова.

На входе дома огнеборцев встречала уборщица 37 пожарной части — Тамара Рыхтер. Она сообщила, что на втором этаже находится пострадавшая женщина 1937 года рождения. Пожарные оперативно эвакуировали бабушку и передали ее работникам скорой помощи.

Тамара Анатольевна рассказала о том, как всё произошло: «Я услышала шум на втором этаже, поднялась наверх и почувствовала запах гари. Пока соседи звонили в пожарную охрану, я определила квартиру, из которой шел дым, схватила топор и выбила дверь. Когда я вбежала в квартиру, то увидела на кровати, объятой огнем, свою соседку. Быстро набрала воды в ведро и стала заливать кровать. Потом стащила соседку с кровати, разбила окно, потому что дышать было трудно и залила постельные принадлежности водой, не дав огню распространиться. На моем месте так поступил бы каждый».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]