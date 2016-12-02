Жителям Приморья предлагают определиться, нужна ли школьникам единая форма
Школьная форма: «за» или «против» – этот вопрос вынесли на общественное обсуждение Дальнереченский, Михайловский, Хасанский районы, а также Находка и Большой Камень. Тема, наравне с переносом школьных каникул, стала самой обсуждаемой среди родителей в муниципалитетах Приморья.
Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, представители общественности предложили провести «Школьный референдум», где родители и учителя смогут высказать свое мнение. В случае положительного решения, предлагается поэтапное введение единой формы с начала нового учебного года, затрагивая начальную и среднюю школу. А если большинство решит, что дресс-код – ненужная мера, то каждый будет в праве отказаться от ее покупки. Голосование на референдуме будет тайным – достаточно поставить галочку в одной из строчек бюллетеня, формат которого разработан педагогическим сообществом.
Как отмечают специалисты краевого департамента образования и науки, «Школьные референдумы» по волнующим темам 18 марта пройдут в 13 районах края – в общественных обсуждениях примут участие более 200 средних школ региона.
Вопросы, которые вынесли на общее голосование, определяются представителями общественности на местах. Это те темы, которые актуальны как для педагогов, так и для родителей.
Участникам предложат ответить на разные вопросы, которые вынесены на всеобщее обсуждение: летние каникулы, переход на электронные учебники, организация дополнительного образования, школьная форма, привлечение школьников к общественно-полезному труду и многие другие.
«Школьный референдум» пройдет в муниципалитетах региона 18 марта 2018 года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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